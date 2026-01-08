ABD'de İş Gücü Verimliliği Yüzde 4,9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD'de İş Gücü Verimliliği Yüzde 4,9 Arttı

08.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 yükseldi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,9 arttı.

Söz konusu veri bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 3,3'ten yüzde 4,1'e revize edildi.

Üretim geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,4 yükselirken, çalışma saati yüzde 0,5 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, söz konusu dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,9 artış kaydetti.

Birim emek maliyeti düştü

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

Piyasa beklentileri birim emek maliyetinin bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi.

Birim emek maliyeti geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 düşüş kaydetmişti.

Söz konusu veri geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İş Gücü Verimliliği Yüzde 4,9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:34:12. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de İş Gücü Verimliliği Yüzde 4,9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.