ABD'de, müşterisine su yerine kimyasal sıvı içiren restorana 9,4 milyon dolar ceza - Son Dakika

NEW ABD'nin Tennessee eyaletinde görülen davada, müşterisine su yerine kimyasal sıvı servis eden restoranın yönetimine 9,4 milyon dolar tazminat cezası verildi.

Marion ilçesindeki mahkeme jürisi, William Cronnon isimli müşterisine kimyasalla dolu bir bardağı servis ettiği için restoran zinciri firma Cracker Barrel'in 9,4 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.

Davacı Cronnon'un avukatı, CNN'e yaptığı açıklamada, "Jüri, şimdiye kadar gördüğümüz en hızlı kararlardan birini alarak sadece 30 dakikada 4,4 milyon dolarlık tazminat kararı verdi ve 10 dakikalık ek müzakereden sonra 5 milyon dolarlık cezai tazminata hükmetti." ifadesini kullandı.

"Jürinin kararına kesinlikle katılmıyoruz"

Cracker Barrel ise e-postayla yaptığı açıklamada, "Yasal sürece saygı duymakla birlikte, 8 yıl önce mağazalarımızdan birinde meydana gelen talihsiz ve münferit bir olayla ilgili davada, jürinin kararına kesinlikle katılmıyoruz ve açıkça hayal kırıklığına uğradık." ifadesine yer verdi.

Olay

Wiliam Cronnon, Nisan 2014'te Marion County'deki bir Cracker Barrel'de öğle yemeği yerken su olduğunu sandığı masasındaki bardaktan bir yudum alınca ağzında yanma hissetti ve bardağın kimyasal bir sıvıyla dolu olduğunu fark etti.

Mahkeme belgelerinde, Cronnon'a su yerine mutfak temizleyici olarak kullanılan bir kimyasal sıvının servis edildiği, yapılan tetkik sonucu müşterinin yemek borusunda kalıcı ve iç fiziksel yaralanmaya neden olduğu belirtildi.