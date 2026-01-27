ABD'de Şiddetli Kar Fırtınası: Can Kaybı 30'a Yükseldi - Son Dakika
ABD'de Şiddetli Kar Fırtınası: Can Kaybı 30'a Yükseldi

27.01.2026 11:50
ABD'nin Orta Batı, Güney ve Kuzeydoğu bölgelerinde kar fırtınası ve soğuklar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

ABD'nin Orta Batı, Güney ve Kuzeydoğu bölgelerinde şiddetli kar fırtınası ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, buzlanan yollarda meydana gelen zincirleme trafik kazaları ve donma vakaları nedeniyle ülke genelindeki can kaybı 30'a ulaştı.

Birçok bölgede okulların tatil edildiği, iptal ve rötarlarla birlikte 12 binden fazla uçuşta aksama yaşandığı kaydedildi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen hasarlar sonucu, fırtınanın etkili olduğu eyaletlerde 500 binden fazla hane ve iş yerine de elektrik verilemediği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

