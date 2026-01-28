ABD'de Soğuk Hava Fırtınası: 38 Ölü - Son Dakika
ABD'de Soğuk Hava Fırtınası: 38 Ölü

28.01.2026 11:22
ABD'de etkili olan kar fırtınasında can kaybı 38'e yükseldi, 550 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

ABD'yi etkisi altında alan soğuk hava ve kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

ABD, soğuk hava ve kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Yetkililer, kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini bildirdi. Trafikte aksamalara neden olan şiddetli kar yağışı, uçuş iptallerine ve elektrik kesintilerine yol açtı. Ülke genelinde 550 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, kar fırtınasından en fazla New York kenti etkilendi. Can kayıplarının büyük kısmının görüldüğü kentte 10 kişi hayatını kaybetti.

Tennessee eyaletinin yaklaşık 680 bin nüfuslu kenti Nashville'de 135 binden fazla ev ve iş yerine hala elektrik verilemiyor. Nashville yetkilileri, yaklaşık bin 400 evsizin kentteki üç ana evsiz barınağı ile kurulan iki ek barınağa yerleştirildiğini belirtti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

3. Sayfa ABD'de Soğuk Hava Fırtınası: 38 Ölü

