ABD'de üniversiteler öğrencileri aşıya teşvik etmeye çalışıyor - Son Dakika

NEW ABD'de devlet üniversitelerinin büyük bölümünde öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu bulunmazken, okulların öğrencileri aşı olmaya teşvik etmek için kampanyalar düzenlediği bildirildi.

Associated Press'in analizine göre, ABD'nin en büyük 50 üniversitesinden 26'sında Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu bulunmuyor.

Ülkenin kuzeybatısında ve California'da bulunan üniversiteler aşı düzenlemeleri yaparken, aşının zorunlu tutulmasının yerel yönetimlerce yasaklandığı Florida, Texas ve Arizona gibi eyaletlerde okul kampüslerinin normale dönmesi için aşılanma oranlarının yükselmesi gerektiğini düşünen yöneticiler, öğrencileri aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor.

Connecticut Üniversitesinde öğrencilerin aşı zorunluluğu bulunmasına rağmen yönetimin istisna taleplerini reddetmediği vurgulanıyor.

Üniversite yönetimi öğrencilerin aşı olmak konusundaki tedirginliklerini anladıklarını belirterek, aşı konusunda eğitim vermeye odaklanıyor.

Sonbahar döneminde yüzde 90 oranında yüz yüze eğitime geçen üniversitede öğrencilerin yüzde 97'sinin aşılı olduğu ve dönem başından beri 10 öğrencide Kovid-19 enfeksiyonuna rastlandığı bildirildi.

Öte yandan aşı ve maske zorunluluğunun yasak olduğu Florida eyaletinde bulunan Central Florida Üniversitesi öğrencileri kampanyalarla aşıya teşvik etmeye çalışıyor. Okulda aşı olanlar okul kitapları, bilgisayar ya da okul ücretinde 5000 dolar indirim gibi hediyelerin olduğu bir çekilişe katılıyor.

Ancak öğrencilerin yüzde 72'sinin en az tek bir doz aşı olduğu belirtilen üniversitede maske ve sosyal mesafe uygulaması zorunlu tutulamıyor.

72 bin öğrenciden 12 bininin kampüste yaşadığı üniversitede 11 Eylül haftasında 377 öğrenciye Kovid-19 teşhisi koyulduğu açıklandı.

Virginia Üniversitesi ise aşı zorunluluğunu çok sert bir biçimde uyguluyor. İstisna talep eden veya aşı olmayı reddeden öğrencilerin okuldan atılmasıyla gündeme gelen üniversitede öğrencilerin yüzde 97'si aşılı. Aşı olmayanlarınsa maske takması ve her hafta Kovid-19 testinden geçmesi gerekiyor.

Bu sıkı kurallara rağmen üniversite, yeni dönemde 255 öğrenciyle Kovid-19 teşhisi koyulduğunu açıkladı.