ABD'de yangın - NEW
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ABD'de yangın Genel görüntüler NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentindeki New Jersey ilaç rehabilitasyon tesisinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:23 Kaynak: AA
ABD'de yangın
Genel görüntüler NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentindeki New Jersey ilaç rehabilitasyon tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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