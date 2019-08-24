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ABD'de yangın - NEW

1 saat önce

ABD'de yangın Genel görüntüler NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentindeki New Jersey ilaç rehabilitasyon tesisinde yangın çıktı.

ABD'de yangın

Genel görüntüler NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentindeki New Jersey ilaç rehabilitasyon tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:23 Kaynak: AA
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