ABD'de yangın - NEW

Genel görüntüler NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentindeki New Jersey ilaç rehabilitasyon tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'Anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi