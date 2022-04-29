ABD'de yargılanan DEAŞ mensubu İngiliz vatandaşına müebbet hapis - Son Dakika
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ABD'de yargılanan DEAŞ mensubu İngiliz vatandaşına müebbet hapis

29.04.2022 20:56
ABD'de yargılanan DEAŞ mensubu İngiliz vatandaşına müebbet hapis

İngiliz vatandaşı "Beatles" kod adlı DEAŞ mensubu Alexanda Kotey, federal mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İngiliz vatandaşı "Beatles" kod adlı DEAŞ mensubu Alexanda Kotey, federal mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Virginia eyaletine bağlı Alexandria Bölge Mahkemesi Yargıcı T.S. Ellis, Suriye'de DEAŞ'ın dört Amerikalı da dahil olmak üzere esirlere işkence yapmasına ve öldürmesine yardım etmekten suçlu bulunan Kotey hakkındaki kararını açıkladı.

Ellis, karar metninde, "İşlenebilecek en ağır suçları işlemiş olduğu için Kotey, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır." ifadesine yer verdi.

Kotey, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti

Eylülde Alexandria Bölge Mahkemesi, Kotey'i Suriye'de DEAŞ'ın dört Amerikalı da dahil olmak üzere esirlere işkence yapmasına ve öldürmesine yardım etmekten suçlu bulmuştu.

Kotey, ABD'li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig ile ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff da dahil olmak üzere uluslararası rehinelerin kaçırılmasına karıştığı ve bunlara işkence yaptığına ilişkin hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti.

"Beatles" kod adlı Kotey, 2018'de Suriye'e ele geçirilip "El Şafii El Şeyh" kod adlı başka bir İngiliz vatandaşı DEAŞ mensubu ile ABD ordusuna teslim edilmişti.

İki teröristin ABD'ye transferi İngiliz yasalarından dolayı gecikmişti.

İngiliz yasalarına göre İngiliz yetkililerince toplanmış kanıtların ABD'ye teslim edilmesi yasak iken İngiliz bir yargıç, Kotey'in idam cezasına çarptırılmaması konusunda ABD'den taahhüt alınmasından sonra söz konusu yasal sınırlamayı kaldırmıştı.

Kotey ve El Şeyh, bu süre zarfında Irak'ta tutulmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beatles, Suriye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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