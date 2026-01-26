ABD'deki Kar Fırtınasında Can Kaybı 18'e Yükseldi - Son Dakika
ABD'deki Kar Fırtınasında Can Kaybı 18'e Yükseldi

26.01.2026 22:30
ABD'de etkili kar fırtınasında 18 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişi elektriksiz kaldı.

ABD'de etkili olan kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

ABD genelinde etkili olan kar fırtınasında can kaybı arttı. Hayatı durma noktasına getiren kar fırtınasında Arkansas'ta 1, Pensilvanya'da 3, New York'ta 5, Massachusetts'te 1, Tennessee'de 3, Louisiana'da 2, Kansas'ta 1 kişi olmak üzere toplam en az 18 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının aşırı soğuk, kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar ve trafik kazaları nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Fırtına nedeniyle 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, 19 binden fazla uçuş ise iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullar ya tatil edildi ya da uzaktan eğitime geçti. 12'den fazla eyalette kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

