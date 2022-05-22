ABD'deki kasırgada 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'deki kasırgada 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı

22.05.2022 19:50
ABD'deki kasırgada 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde beklenmeyen kasırga, 2 kişinin ölümüne 40'tan fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde beklenmeyen kasırga, 2 kişinin ölümüne 40'tan fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

Michigan'ın, daha önce hiç tespit edilmediği için uyarıcı siren sisteminin bulunmadığı Gaylord kasabasında çıkan kasırga evlerin çatısını uçurup, iş yerlerin büyük hasar verdi.

4 bin 200 kişinin yaşadığı kasabada, saatte 225 kilometre hızla esen kasırgada 2 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, kasaba üzerinden 3 dakika içinde geçmesine rağmen gökyüzünde dev bir huni oluşturan kasırganın en büyük tırları bile devirdiğini, evleri bir enkaz yığınına dönüştürdüğünü belirtti.

Uzmanlar, bölgede benzer bir fırtınanın en son 1998 yılında görüldüğüne, daha çok kar fırtınasına alışık bölge halkının hortum kasırgalarına karşı savunmasız kaldığına dikkat çekti.

Colorado da kar fırtınası 210 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin orta-batı bölgesinde yer alan Colorado eyaletinde ise yazın yaklaştığı bir dönemde sürpriz kar fırtınası nedeniyle 210 bin kişinin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede en yüksek rakıma sahip bölgelerden biri olan eyaletin Denver şehir bölgesinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle ağaç dalları kırılarak elektrik hatlarını devirdi.

Yerel televizyon kanalları, ilkbaharın son günlerinde bazı bölgelere 51 santimetre kar yağdığına, bunun alışılmışın çok dışında olduğuna değindi.

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Kaynak: AA

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