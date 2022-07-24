ABD'deki rakibinden kalp cerrahı Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya - Son Dakika
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ABD'deki rakibinden kalp cerrahı Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya

24.07.2022 00:14
ABD'deki rakibinden kalp cerrahı Öz'ün New Jersey'de yaşadığına atıfta bulunan kampanya

ABD'nin Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman, Öz'ün 30 yıldır New Jersey'de yaşadığını belirterek, "Öz'ün ismi New Jersey Şöhretler Kaldırımına yazılsın" temalı bir imza kampanya başlattı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Parti'nin Senato adayı Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman, Öz'ün 30 yıldır New Jersey'de yaşadığını belirterek, "Öz'ün ismi New Jersey Şöhretler Kaldırımına yazılsın" temalı bir imza kampanya başlattı.

ABD'de 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken Pennsylvania'dan Demokrat Senatör adayı Fetterman, Öz'e uzun yıllardır New Jersey'de oturup Pennsylvania'dan aday olması üzerinden eleştiriler getirmeyi sürdürüyor.

Fetterman, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında, "Hepimiz Öz'ün New Jerseyli olmaktan ne kadar gurur duyduğunu biliyoruz. Öz, burada yaklaşık 30 yıldır yaşayan New Jerseyli bir ünlü. Bu adam 2020 seçimlerinde dahi New Jersey'de oy kullandı." ifadelerini kullandı.

Kampanyada, Öz'ün isminin eyaletteki "Şöhretler Kaldırımı"na yazılması gerektiği kaydedildi.

Öz'ün New Jersey'deki evinin önünden ay başında bir video yayımlayan Fetterman'ın seçim ekibi, burada kinayeli bir şekilde, "Yeni bir iş ve kişilik için New Jersey'den Pennsyvania'ya taşındığınızı duyduk. İnsan neden New Jersey'i bırakmak ister bilmiyoruz. Sizi çok özleyeceğiz." mesajına yer vermişti.

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Kaynak: AA

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