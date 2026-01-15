ABD\'den 75 Ülkeye Vize Askısı

(ANKARA) – Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönerge kapsamında aralarında Rusya, Brezilya, İran ve Somali'nin de bulunduğu 75 ülkeye yönelik tüm vize prosedürlerinin süresiz olarak askıya alınacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray adına açıklamada bulunarak, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vize yönergesini kamuoyuyla paylaştı. Leavitt, ilk olarak Fox News tarafından yayımlanan bir haberi alıntılayarak, "ABD, Rusya, İran ve Somali dahil 75 ülkeye tüm vize prosedürlerini donduruyor." ifadesini kullandı.

Paylaşılan haberde, ABD yönetiminin Rusya, Brezilya, İran, Somali, Afganistan, Tayland, Mısır, Irak ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu 75 ülkeye yönelik tüm vize işlemlerini süresiz olarak askıya alacağı belirtildi.

Uygulamanın 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesinin planlandığı kaydedilirken, vize prosedürlerine ilişkin gerekli güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından askıya alma kararının yeniden değerlendirilebileceği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Tommy Piggott, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek amacıyla göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken, bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır." dedi.