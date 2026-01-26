ABD'den Haiti'ye Vize İptali - Son Dakika
ABD'den Haiti'ye Vize İptali

26.01.2026 10:18
ABD, Haiti'deki Geçiş Dönemi Konseyinin üyelerinin ve ailelerinin vizelerini iptal etti.

ABD, Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyinin iki üyesi ile eş ve çocukları dahil birinci derece akrabalarının vizelerinin iptaline yönelik adımlar attı.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyinin iki üyesi ile eş ve çocukları dahil birinci derece akrabalarının vizelerine kısıtlamalar getirilmesine ve iptaline yönelik adımların atıldığı bildirildi.

Bu Konsey üyelerinin, Haiti'de çeteler ve suç örgütlerinin faaliyetlerine dahil olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca Haiti hükümetinin ABD tarafından "Yabancı Terörist Örgütler (FTO)" olarak tanımlanan çetelerle mücadeleyi engellediği ifade edildi.

Açıklamada, ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın ilgili maddelerine atıf yapılarak bu düzenlemelerin, ülkenin dış politikası açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerde bulunması muhtemel kişilerin ülkeye girişinin engellenmesine olanak sağladığı kaydedildi.

ABD'nin, Haiti'nin istikrarını desteklemeye ve çete şiddetiyle mücadelede Haitili yetkililerle işbirliğine kararlılıkla devam ettiği vurgulanan açıklamada, Haiti halkının çete şiddeti, yıkım ve siyasi çekişmelerden ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Trump yönetimi, Haiti ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam edenlerin hesap vermesi için gerekli adımları atacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD, 22 Ocak'ta Haiti'de geçiş sürecini yöneten Geçiş Konseyini, ülkenin hükümet yapısında değişiklik yapılmaması konusunda uyarmıştı.

ABD'nin hükümet yapısında değişiklik yapılmaması yönündeki uyarılarına rağmen Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyinin oy hakkına sahip 7 üyesinden 5'i, Başbakan Alix Didier Fils Aime'nin görevden alınmasını talep eden kararı geçen hafta imzalamıştı.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Ülkede çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-Haziran 2025 döneminde Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere yönelik operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2025'te şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Haiti, Vize, Son Dakika

