ABD'den Halep'e Endişe Mesajı
ABD'den Halep'e Endişe Mesajı

09.01.2026 00:16
Büyükelçi Barrack, Halep'teki gelişmeleri endişeyle izlediklerini ve tarafları itidale çağırdı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri "büyük endişeyle" yakından takip ettiklerini belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"ABD, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki gelişmeleri büyük endişeyle yakından takip ediyor." ifadesini kullanan Barrack, tarafları itidal göstermeye, sivil halkın can ve mal güvenliğini korumaya çağırdı.

Son 13 ay içinde Suriye'de istikrar, barış ve yeniden inşa adına önemli adımlar atıldığının altını çizen Barrack, İsrail ile Suriyeli yetkililer arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan görüşmenin, daha geniş bir bölgesel barışa doğru atılmış önemli adımlar olduğunu, Suriye'deki şiddet, acı ve zulüm döngüsünü kırma konusundaki kararlılığı gösterdiğini belirtti.

Barrack, Suriye'de Sünniler, Kürtler, Dürziler, Hristiyanlar, Aleviler ve diğer topluluklar da dahil olmak üzere, tüm kesimlerin kapsandığı, her vatandaşın hak ve güvenliğinin teminat altına alındığı bir Suriye vizyonuna bağlılıklarını vurguladı.

Geçen hafta Suriye yönetimi ile Suriye'nin Halep kentindeki iki mahalleyi işgal eden terör örgütü YPG/SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarafların anlaşma eşiğine geldiğini belirten Barrack, bunun halen ulaşılabilir bir hedef olduğunu savundu.

Barrack, diyalog için fırsat sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, Suriye hükümeti, YPG/SDG, Kürtlerin yönettiği bölgelerdeki yerel yetkililer ve sahadaki tüm taraflara, gerilimi derhal azaltmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, "Halep'in ve Suriye'nin geleceği, halkına aittir ve şiddetle değil, barışçıl yollarla şekillendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Barrack, "Bu kritik dönemde bölgede geçen yıl kaydedilen olağanüstü ilerlemeyi baltalamaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barış girişimlerinin kalıcı mirasını aşındırmaya çalışan yıkıcı dış güçler ile onların vekillerine karşı bir arada durulmalıdır. Onların amacı yeniden istikrarsızlık yaratmak, bizimki ise karşılıklı saygı ve ortak refah üzerine kurulu kalıcı barış sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, "Suriye'nin yeni dönemi çatışma değil işbirliği dönemidir. Bunu birlikte başaracağız." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel

Son Dakika Güncel ABD'den Halep'e Endişe Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'den Halep'e Endişe Mesajı - Son Dakika
