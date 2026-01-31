ABD'den İran Tatbikatına Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABD'den İran Tatbikatına Uyarı

ABD\'den İran Tatbikatına Uyarı
31.01.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, İran'ın tatbikatında ABD kuvvetlerine yönelik güvenlik çağrısı yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) İran'ın yarın başlaması öngörülen ve canlı mühimmat kullanılması beklenen tatbikatına ilişkin yayımlanan uyarıda, "Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

ABD ile İran arasında Orta Doğu bölgesindeki askeri gerilim yükselirken, ABD'den İran'ın Hürmüz Boğazı'nda planladığı tatbikata ilişkin bir açıklama yayımlandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) yarın başlaması beklenen, canlı mühimmat kullanılacağı öngörülen 2 günlük tatbikatına ilişkin, "CENTCOM, DMO'ya söz konusu deniz tatbikatını güvenli ve profesyonel bir şekilde yürütmesi ve uluslararası deniz trafiği için seyrüsefer özgürlüğüne yönelik gereksiz risklerden kaçınması çağrısında bulunuyor. Hürmüz Boğazı, uluslararası bir deniz geçidi ve bölgesel ekonomik refahı destekleyen hayati bir ticaret koridorudur. Her gün yaklaşık 100 ticari gemi bu dar boğazdan geçmektedir. ABD kuvvetleri, İran'ın uluslararası hava sahası ve sularda profesyonel şekilde faaliyet gösterme hakkını kabul etmektedir. ABD kuvvetlerine, bölgesel ortaklarına veya ticari gemilere yakın bölgelerde gerçekleştirilen her türlü güvensiz ve profesyonellikten uzak davranış, çarpışma, gerilimin tırmanması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, Orta Doğu'da faaliyet gösteren ABD personelinin, savaş gemilerinin ve hava araçlarının güvenliğini sağlamaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, "Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, niyetlerin belirsiz olduğu durumlarda ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir" denildi.

Açıklamada, DMO'ya "profesyonel tutum sergileme" çağrısında bulunulurken, "ABD ordusu, dünyanın en iyi eğitimli ve en ölümcül gücüne sahiptir ve en yüksek profesyonellik standartlarıyla faaliyet göstermeye ve uluslararası normlara uymaya devam edecektir. İran'ın DMO'su da de aynı şekilde hareket etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

"Abraham Lincoln gemisi, bölgede istikrarı desteklemek amacıyla görev yapmaktadır"

CENTCOM'dan yapılan ayrı bir açıklamada, bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisi güvertesinden kalkış yapan bir F-18E Super Hornet tipi savaş uçağının fotoğrafı paylaşılarak, söz konusu uçağın rutin uçuş operasyonları kapsamında uçuş güvertesinden havalandığını belirtildi. Açıklamada, "Abraham Lincoln, Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla görev yapmaktadır" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Hürmüz Boğazı, Politika, Güvenlik, Savunma, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den İran Tatbikatına Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:06:51. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'den İran Tatbikatına Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.