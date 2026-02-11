ABD'den İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'den İran Uyarısı

ABD\'den İran Uyarısı
11.02.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Denizcilik İdaresi, ticari gemilere İran kara sularından uzak durmalarını tavsiye etti.

ABD Denizcilik İdaresi, Amerikan bandıralı ticari gemilere 'İran kara sularından uzak durulması' çağrısında bulundu.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik İdaresi (MARAD) tarafından yayımlanan yeni güvenlik kılavuzunda, Hürmüz Boğazı'nda seyreden ABD bandıralı gemiler için uyarılara yer verildi. Açıklamada, ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atmadan İran kara sularına mümkün olan en uzak mesafede kalmaları istenirken, özellikle doğu yönüne giden gemilerin Umman kara sularına yakın rotaları tercih etmeleri tavsiye edildi.

Kılavuzda gemi kaptanlarına, İran güçlerinin gemiye çıkma taleplerini reddetmeleri ve uluslararası hukuka uygun seyrettiklerini belirtmeleri tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, İran kuvvetlerinin ABD bayraklı bir ticari gemiye çıkması halinde mürettebatın zor kullanarak direnmemesi gerektiği, direnmekten kaçınmanın ise bu müdahaleye rıza gösterildiği anlamına gelmediği vurgulandı.

Ağustos ayına kadar geçerli olacağı belirtilen kılavuzun, 3 Şubat'ta İran'ın ABD bandıralı ticari bir gemiyi İran sularına zorlama girişiminin ardından geldiği aktarıldı. Yetkililer, bölgedeki gemi kaptanlarını otomatik tanımlama sistemlerini (AIS) sürekli açık tutmaları konusunda da uyardı.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den İran Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:50
İşte futbol bu Como, Napoli’yi de devirerek, Inter’in rakibi oldu
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya’ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis’te hiçbiri yanına gitmedi
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:11:28. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.