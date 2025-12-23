ABD, İsrail karşıtı ülkeye askeri ekipman satışını onayladı - Son Dakika
ABD, İsrail karşıtı ülkeye askeri ekipman satışını onayladı

23.12.2025 03:16
ABD Savunma Bakanlığı, İsrail karşıtı Avrupa ülkesi İspanya'ya 200 milyon dolar değerinde F-404 motor fanları ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladı. Bu satış, İspanya'nın savunma kabiliyetini artıracak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İspanya'ya F-404 motor fanları ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), İspanya'ya olası askeri satışlara ilişkin açıklama yapıldı

MALİYETİ 200 MİLYON DOLAR

Buna göre, İspanya'ya, tahmini maliyeti 200 milyon dolar olmak üzere F-404 motor fanlarının ve ilgili ekipmanların olası satışı onaylandı.

ABD, İsrail karşıtı ülkeye askeri ekipman satışını onayladı

İSPANYA'NIN SAVUNMA KABİLİYETİNİ ARTIRACAK

Açıklamada, "(Olası) satış, İspanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini geliştirecek ve ABD ve diğer müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artıracak." ifadesi kullanıldı.

ABD, İsrail karşıtı ülkeye askeri ekipman satışını onayladı

İSPANYA, İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULAYAN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'e silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir Kraliyet kararnamesinin onaylanması ve Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişlerinin yasaklanması başta olmak üzere İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını duyurmuştu. Gazze'deki soykırımı durdurmak ve sorumluları cezalandırmak için bazı tedbirler açıklayan Pedro Sanchez, İsrail'le fiilen zaten uygulanmakta olan askeri teçhizat satışı ve alımına yönelik yasağın resmileştirileceğini ve İsrail ordusuna yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçakların İspanyol limanlarını ve hava sahasını kullanmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Sanchez ayrıca, "soykırıma doğrudan karışmış" kişilerin İspanya'ya alınmayacağını belirtmişti.

Bunun hemen ardından İsrail hükümeti de İspanya'nın attığı adımları "antisemitizmle" suçlayıp, hükümeti "yolsuzluğa bulaşmakla" itham etmiş ve İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İspanya, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

