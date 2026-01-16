ABD'den Peru'ya 1,5 milyar dolarlık askeri satış onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Peru donanmasının ana üssünü modernize etmek amacıyla deniz ve kara tesislerinin tasarımı ve inşasını desteklemek için Peru'ya 1,5 milyar dolarlık olası bir askeri satışa onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Peru'ya olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Peru hükümetine Callao Deniz Üssü'nün tasarımı ve inşası ile ilgili tahmini maliyeti 1,5 milyar dolar olan satışı onayladığı bildirildi.

Olası satışa proje yönetimi, mühendislik hizmetleri, teknik destek, tesis ve altyapı değerlendirmeleri, planlama, programlama, tasarım, teknik ve lojistik destek hizmetleri gibi unsurların dahil edildiği kaydedilen açıklamada, satışın Güney Amerika'da siyasi istikrar, barış ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç ve önemli bir ortak olan Peru'nun güvenliğini artırmaya yardımcı olarak ABD'nin dış politika hedeflerine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Açıklamada, olası satışın Peru'nun liman altyapısını iyileştirerek mevcut ve gelecekteki deniz ve lojistik operasyonları ve gereksinimlerini karşılayacağı ifade edilirken, Peru'nun ürün ve hizmetleri silahlı kuvvetlerine entegre etmekte zorluk yaşamayacağı belirtildi.