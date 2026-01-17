ABD'den Suriye'de Gerilimi Önleme Çağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den Suriye'de Gerilimi Önleme Çağı

17.01.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, Suriye hükümetine Halep ile Tabka arasında saldırı yapmamalarını ve diyaloga yönelmelerini istedi.

(ANKARA) – ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tüm taraflara gerilimi önleme ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunurken, Suriye hükümet güçlerinden Halep ile Tabka arasındaki bölgelerde saldırı niteliğinde herhangi bir eylemde bulunmamasını istedi.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Suriye'de tüm tarafların gerilimi tırmanmayı önlemeye ve çözüm için diyaloğu sürdürmeye yönelik devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, Suriye hükümet güçlerine çağrıda bulunarak, "Halep ile Tabka arasındaki bölgelerde herhangi bir saldırı eylemini durdurmalarını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin önemine dikkati çekilerek, "DEAŞ'ı kararlılıkla hedef almak ve askeri baskıyı aralıksız sürdürmek, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışması gerektiriyor" denildi.

Suriye'de kalıcı barışın bölgesel istikrar açısından kritik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için hayati öneme sahiptir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Suriye, Tabka, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Suriye'de Gerilimi Önleme Çağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım: Galatasaray'a soğuk duş
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:44:44. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den Suriye'de Gerilimi Önleme Çağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.