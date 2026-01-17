ABD'den Suriye'de Gerilimi Önleme Çağı

(ANKARA) – ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tüm taraflara gerilimi önleme ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulunurken, Suriye hükümet güçlerinden Halep ile Tabka arasındaki bölgelerde saldırı niteliğinde herhangi bir eylemde bulunmamasını istedi.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Suriye'de tüm tarafların gerilimi tırmanmayı önlemeye ve çözüm için diyaloğu sürdürmeye yönelik devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM, Suriye hükümet güçlerine çağrıda bulunarak, "Halep ile Tabka arasındaki bölgelerde herhangi bir saldırı eylemini durdurmalarını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin önemine dikkati çekilerek, "DEAŞ'ı kararlılıkla hedef almak ve askeri baskıyı aralıksız sürdürmek, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışması gerektiriyor" denildi.

Suriye'de kalıcı barışın bölgesel istikrar açısından kritik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için hayati öneme sahiptir" ifadelerine yer verildi.