ABD\'den Uyuşturucu Kaçakçılığına Operasyon

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu, saldırı sonucu 2 kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin ise sağ kurtulduğu belirtildi. İstihbarat verilerinin geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.