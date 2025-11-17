ABD'den Uyuşturucu Karteline Operasyon - Son Dakika
ABD'den Uyuşturucu Karteline Operasyon

17.11.2025 04:33
ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te bir uyuşturucu teknesine düzenlediği operasyonda 3 narko-teröristi öldürdü.

ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartellerine ait bir teknenin daha hedef alındığını duyurdu. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün 15 Kasım'da Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneye yönelik saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

"TEKNENİN UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI DOĞRULANMIŞTIR"

Saldırının ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda yapıldığı aktarılan açıklamada, "Elde edilen istihbarat, teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasından geçtiğini ve uyuşturucu taşıdığını doğrulamıştır" ifadelerine yer verildi. Hedef alınan teknenin "Terör Örgütü" olarak belirlenen bir suç şebekesine ait olduğu kaydedilerek, "Saldırı sonucunda, teknede bulunan 3 narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Operasyon, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

07:29
