Ekonomi

ABD Fabrika Siparişleri Beklentileri Aştı

29.01.2026 18:41
Kasım 2025'te fabrika siparişleri %2,7 artışla 621,6 milyar dolara yükseldi, beklenti %1,7 idi.

NEW ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artışla 621,6 milyar dolara yükseldi.

Oransal olarak 6 ayın en yüksek artışını gösteren fabrika siparişlerine dair piyasa beklentileri bu dönemde yüzde 1,7 artması yönündeydi. Fabrika siparişleri geçen yıl ekimde yüzde 1,2 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,3 yükselirken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler ise değişim göstermedi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

