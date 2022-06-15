2017'de her 1000 kadında 13,5 olan bu oran, 2020'de 14,4'e çıktı.

Veriler, 2020'de her 5 gebelikten 1'inin kürtaj ile sonuçlandığını ve 2017-2020'de kürtaj yaptırma oranlarının sürekli arttığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD genelinde kürtaj oranları 2017 ile 2020 arasında arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.