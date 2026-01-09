ABD, Halep'teki Geçici Ateşkesi Destekledi - Son Dakika
ABD, Halep'teki Geçici Ateşkesi Destekledi

09.01.2026 10:14
Tom Barrack, Halep'teki ateşkesin barış için önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin dün gece Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde sağlanan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu ateşkes, Suriye'nin topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirme konusunda hayati öneme sahip bir çalışmanın başlangıcıdır. Yol boyunca tümsekler çıkacaktır ancak ortak hedefimiz açıkça çatışma yerine iş birliğini desteklemektir" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ordusu ve SDG arasında Halep'te yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD, dün gece Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde sağlanan geçici ateşkesi memnuniyetle karşılamakta ve bu hayati duraklamayı mümkün kılan itidal ve iyi niyetlerinden dolayı tüm taraflara - Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçlerine, yerel makamlara ve toplum liderlerine - derin şükranlarını sunmaktadır.

Toplumlarımızın her birinin kendi ışığında yücelttiği tek tanrının lütfu ve sürdürülen iş birliğiyle, bu hafta sonunun daha kalıcı bir sükunet ve daha derin bir diyaloğa vesile olmasını umuyoruz.

Kriz zamanlarında, genellikle yeni bir netlik ortaya çıkar. Bu ateşkes, Suriye'nin topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirme konusunda hayati öneme sahip bir çalışmanın başlangıcıdır. Yol boyunca tümsekler çıkacaktır ancak ortak hedefimiz açıkça çatışma yerine iş birliğini desteklemektedir.

Bu ateşkesi ve anlayış ruhunu bu sabah saat 9'daki son tarihten öteye taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
