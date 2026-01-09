ABD, Halep'teki Geçici Ateşkesi Destekledi

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ülkesinin dün gece Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde sağlanan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu ateşkes, Suriye'nin topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirme konusunda hayati öneme sahip bir çalışmanın başlangıcıdır. Yol boyunca tümsekler çıkacaktır ancak ortak hedefimiz açıkça çatışma yerine iş birliğini desteklemektir" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ordusu ve SDG arasında Halep'te yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD, dün gece Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde sağlanan geçici ateşkesi memnuniyetle karşılamakta ve bu hayati duraklamayı mümkün kılan itidal ve iyi niyetlerinden dolayı tüm taraflara - Suriye hükümetine, Suriye Demokratik Güçlerine, yerel makamlara ve toplum liderlerine - derin şükranlarını sunmaktadır.

Toplumlarımızın her birinin kendi ışığında yücelttiği tek tanrının lütfu ve sürdürülen iş birliğiyle, bu hafta sonunun daha kalıcı bir sükunet ve daha derin bir diyaloğa vesile olmasını umuyoruz.

Kriz zamanlarında, genellikle yeni bir netlik ortaya çıkar. Bu ateşkes, Suriye'nin topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirme konusunda hayati öneme sahip bir çalışmanın başlangıcıdır. Yol boyunca tümsekler çıkacaktır ancak ortak hedefimiz açıkça çatışma yerine iş birliğini desteklemektedir.

Bu ateşkesi ve anlayış ruhunu bu sabah saat 9'daki son tarihten öteye taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."