ABD Hükümeti Kısmen Kapandı

31.01.2026 09:59
İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle ABD hükümeti kısmen kapandı.

(ANKARA) - ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'nın finansmanına ilişkin Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle hükümet kısmen kapandı. Kısmi hükümet kapanması, Türkiye'deki ABD diplomatik misyonlarını da etkiledi.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) finansmanına ilişkin tasarı üzerinde Senato'daki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine hükümet kısmen kapandı. Demokrat senatörler, sınır dışı operasyonlarında görev yapan federal polislere yönelik yeni kısıtlamalar ve denetim mekanizmaları getirilmesini talep ederken, Cumhuriyetçiler mevcut tasarının bu yönde değiştirilmesine karşı çıktı.

Minnesota'da iki ABD vatandaşının federal polisler tarafından öldürülmesinin ardından derinleşen anlaşmazlıkta, Demokrat blok, DHS bütçesinin; maske yasağı, vücut kamerası zorunluluğu ve bağımsız soruşturma mekanizmalarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istiyor.

Türkiye'deki diplomatik misyonları da etkiledi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de, X hesabından yaptığı açıklamada, bütçe duraklaması sona erene kadar hesabın güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında düzenli olarak güncellenmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, Türkiye dahil yurt dışındaki ABD diplomatik misyonlarında planlanmış pasaport ve vize hizmetlerinin, bütçe duraklaması süresince "koşullar elverdiği ölçüde" devam edeceği belirtildi.

Kısmi hükümet kapanması, Kongre'nin hükümet harcamalarına ilişkin yetkilendirmeyi, öngörülen süre içinde yenileyememesi nedeniyle devreye girdi. Kısmi kapanmanın ne kadar süreceği ve Temsilciler Meclisi'nde uzlaşının sağlanıp sağlanamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Kongre, federal bütçeyi çoğu zaman yıllık olarak onaylamak yerine geçici finansman yasalarıyla ilerliyor. Eski düzenlemelerin süresi dolduğunda siyasi uzlaşı sağlanamaması halinde hükümet otomatik olarak kapanıyor. ABD'de geçen yıl benzer bir durum daha yaşanmıştı.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

