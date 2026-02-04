ABD, İran İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, İran İHA'sını Düşürdü

04.02.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı; İran ise İHA'nın görevini başarıyla tamamladığını bildirdi.

TAHRAN, 4 Şubat (Xinhua) -- ABD ordusunun, ABD uçak gemisine "saldırgan şekilde yaklaşan" İran'a ait hava aracını düşürdüğünü açıklamasının ardından İran medyasında yer alan haberlerde, İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının (İHA) salı günü uluslararası sulardaki "keşif görevini" başarıyla tamamladığı ifade edildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde söz konusu İHA'nın, İran yakınlarındaki askeri hareketliliği "başarıyla" izlediği ve elde ettiği verileri gerçek zamanlı olarak karadaki üslere ilettiğini bildirdi. Haberde bu tür görevlerin bölgenin "genel olarak izlenmesi" açısından hayati önem taşıdığı kaydedildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın olay hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberindeyse İran'ın kendine ait İHA'lardan biriyle iletişiminin kesildiği belirtildi. Olayın nedeninin, olayla ilgili araştırmanın ardından açıklanacağı ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait F-35C tipi bir savaş uçağının, Arap Denizi'nde İran'a ait Şahid-139 tipi bir İHA'yı düşürmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Komutanlık, söz konusu İHA'nın, İran kıyılarından yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki uluslararası sularda seyir halinde olan USS Abraham Lincoln gemisine doğru "gereksiz şekilde manevra" yaptığını belirtti.

Komutanlığın açıklamasında İHA'nın "meşru müdafaa" kapsamında düşürüldüğü, hiçbir ABD askerinin yaralanmadığını ve hiçbir ekipmanın hasar görmediği ifade edildi.

ABD kuvvetlerinin bölgedeki varlığı son dönemde önemli ölçüde artmış durumda. Ocak ayı sonunda Ortadoğu'ya bir uçak gemisi ve birkaç savaş gemisi konuşlandıran ABD Başkan Donald Trump'ın Tahran'a yönelik uyarıları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran İHA'sını Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:22:48. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, İran İHA'sını Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.