ABD, İran İHA'sını Düşürdü

TAHRAN, 4 Şubat (Xinhua) -- ABD ordusunun, ABD uçak gemisine "saldırgan şekilde yaklaşan" İran'a ait hava aracını düşürdüğünü açıklamasının ardından İran medyasında yer alan haberlerde, İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının (İHA) salı günü uluslararası sulardaki "keşif görevini" başarıyla tamamladığı ifade edildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde söz konusu İHA'nın, İran yakınlarındaki askeri hareketliliği "başarıyla" izlediği ve elde ettiği verileri gerçek zamanlı olarak karadaki üslere ilettiğini bildirdi. Haberde bu tür görevlerin bölgenin "genel olarak izlenmesi" açısından hayati önem taşıdığı kaydedildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın olay hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberindeyse İran'ın kendine ait İHA'lardan biriyle iletişiminin kesildiği belirtildi. Olayın nedeninin, olayla ilgili araştırmanın ardından açıklanacağı ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait F-35C tipi bir savaş uçağının, Arap Denizi'nde İran'a ait Şahid-139 tipi bir İHA'yı düşürmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Komutanlık, söz konusu İHA'nın, İran kıyılarından yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki uluslararası sularda seyir halinde olan USS Abraham Lincoln gemisine doğru "gereksiz şekilde manevra" yaptığını belirtti.

Komutanlığın açıklamasında İHA'nın "meşru müdafaa" kapsamında düşürüldüğü, hiçbir ABD askerinin yaralanmadığını ve hiçbir ekipmanın hasar görmediği ifade edildi.

ABD kuvvetlerinin bölgedeki varlığı son dönemde önemli ölçüde artmış durumda. Ocak ayı sonunda Ortadoğu'ya bir uçak gemisi ve birkaç savaş gemisi konuşlandıran ABD Başkan Donald Trump'ın Tahran'a yönelik uyarıları devam ediyor.