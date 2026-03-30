ABD, İran\'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Wall Street Journal’ın haberine göre Washington, Tahran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için hem diplomasi hem de doğrudan müdahale seçeneklerini masada tutuyor.

ASKERİ OPERASYON PLANI GÜNDEMDE

Habere göre üzerinde çalışılan plan, ABD güçlerinin İran’a girerek yaklaşık 1.000 pound (yaklaşık 450 kilogram) zenginleştirilmiş uranyumu güvence altına almasını ve ülke dışına çıkarmasını öngörüyor. Bu operasyonun birkaç gün ya da daha uzun sürebileceği belirtiliyor.

KARA GÜCÜ SENARYOSU TARTIŞILIYOR

Yetkililer, söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde ABD askerlerinin İran topraklarında aktif olarak görev yapmasının gerekeceğini ifade etti. Bu durum, doğrudan askeri çatışma riskini artıran kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

DİPLOMASİ SEÇENEĞİ DE MASADA

Trump’ın henüz nihai kararını vermediği belirtilirken, danışmanlarına diplomatik bir çözüm için de baskı yaptığı aktarıldı. Bu seçenek kapsamında İran’ın, müzakereler sonucunda zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi hedefleniyor.

SAVAŞTA KRİTİK EŞİK

Planın gündeme gelmesi, savaşın seyrinde yeni ve daha sert adımların değerlendirildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, olası bir askeri operasyonun bölgedeki gerilimi küresel bir krize dönüştürebileceği uyarısında bulunuyor.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM NEDİR?

Zenginleştirilmiş uranyum, doğal uranyumda çok düşük oranda bulunan U-235 izotopunun oranının artırılmasıyla elde edilen bir maddedir. Bu işlemle uranyum daha kullanışlı hale getirilir. Düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum nükleer santrallerde enerji üretiminde kullanılırken, yüksek seviyede zenginleştirilmiş uranyum nükleer silah yapımında kullanılabildiği için stratejik ve tartışmalı bir öneme sahiptir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.