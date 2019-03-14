Son Dakika Haberleri: ABD'li Diplomatlar Venezuela'yı Terk Etti

ABD'li Diplomatlar Venezuela'yı Terk Etti

21 dakika önce

Venezuela hükümetinin, ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığı ABD'li diplomatlar, belirlenen süre dolmadan ülkeden ayrıldı.

ABD'li Diplomatlar Venezuela'yı Terk Etti, System.String[]
Venezuela hükümetinin, ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığı ABD'li diplomatlar, belirlenen süre dolmadan ülkeden ayrıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Venezuela'da kalan tüm ABD'li diplomatlar ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Pompeo açıklamasında, "Bunun onlar için zor bir durum olduğunu biliyorum çünkü onlar kendilerini Venezuela halkının demokrasi ve daha iyi bir gelecek içinde yaşama arzularına destek vermeye adamışlardı." ifadesini kullandı.

Pompeo ayrıca ABD yönetiminin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu meşru lider olarak tanımaya devam edeceğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:32 Kaynak: AA

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