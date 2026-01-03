ABD, Maduro'yu Tutukladı!

(ANKARA) - ABD'li Senatör Mike Lee, telefonla görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve yaşanan hareketliliğin tutuklama emrini uygulayanları korumak için yapıldığını söylediğini aktardı. Lee, "(Rubio) Maduro'nun ABD'nin gözetiminde olması nedeniyle Venezuela'da başka bir eylem yapılmasını beklemiyor" dedi.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. ABD'li Senatör Mike Lee, saldırı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Lee, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Az önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüm. Bana, Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz hareketliliğin, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu eylem, Anayasa'nın 2'nci maddesi uyarınca, ABD personelini gerçek veya yakın bir saldırıdan korumak için Başkan'ın doğal yetkisi kapsamında yer almaktadır. Beni bilgilendirdiğin için teşekkürler Rubio. (Rubio) Maduro'nun ABD'nin gözetiminde olması nedeniyle Venezuela'da başka bir eylem yapılmasını beklemiyor."