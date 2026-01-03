ABD, Maduro'yu Tutukladı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Maduro'yu Tutukladı!

03.01.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatör Mike Lee, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'de tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - ABD'li Senatör Mike Lee, telefonla görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve yaşanan hareketliliğin tutuklama emrini uygulayanları korumak için yapıldığını söylediğini aktardı. Lee, "(Rubio) Maduro'nun ABD'nin gözetiminde olması nedeniyle Venezuela'da başka bir eylem yapılmasını beklemiyor" dedi.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. ABD'li Senatör Mike Lee, saldırı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Lee, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Az önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüm. Bana, Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz hareketliliğin, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu eylem, Anayasa'nın 2'nci maddesi uyarınca, ABD personelini gerçek veya yakın bir saldırıdan korumak için Başkan'ın doğal yetkisi kapsamında yer almaktadır. Beni bilgilendirdiğin için teşekkürler Rubio. (Rubio) Maduro'nun ABD'nin gözetiminde olması nedeniyle Venezuela'da başka bir eylem yapılmasını beklemiyor."

Kaynak: ANKA

Venezuela, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Maduro'yu Tutukladı! - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:07:30. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Maduro'yu Tutukladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.