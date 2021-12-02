Üye Girişi
ABD, müttefikleri ile Belaruslu 12 kuruluş ve 20 yetkiliye yaptırım uyguladığını açıkladı - Son Dakika

ABD, müttefikleri ile Belaruslu 12 kuruluş ve 20 yetkiliye yaptırım uyguladığını açıkladı

02.12.2021 20:04
ABD, müttefikleri ile Belaruslu 12 kuruluş ve 20 yetkiliye yaptırım uyguladığını açıkladı

ABD, Belarus yönetimi ile ilişkili 12 kuruluş ve 20 yetkiliyi yaptırım listesine alırken, Belarus yönetimi ile ilişkili üç hava aracını da "bloke edilmiş varlık" olarak tanımladı.

ABD, Belarus yönetimi ile ilişkili 12 kuruluş ve 20 yetkiliyi yaptırım listesine alırken, Belarus yönetimi ile ilişkili üç hava aracını da "bloke edilmiş varlık" olarak tanımladı.

Belarus ile Polonya sınırındaki mülteci krizi devam ederken ABD, Aleksandr Lukaşenko yönetimine ek yaptırımlar getirdi.

Yaptırımlara ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Uluslararası müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak bugün Aleksandr Lukaşenko ve rejimine, demokrasi, insan hakları, uluslararası normlara yönelik devam eden saldırılarının ve Belaruslulara hem içeride hem de dışarıda acımasızca baskı yapmalarının maliyetini artırmak için ek adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken, yaptırım kararının aynı zamanda Lukaşenko rejiminin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile sınırı boyunca göçmen kaçakçılığına izin vermesi ve "diğer ülkelerden gelen savunmasız göçmenleri duygusuzca sömürmesine" de bir tepki olduğunu belirtti.

Bu adımların, Belarus'a yönelik bu yıl üçüncü eşgüdümlü adım olduğuna dikkati çeken Blinken, "ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 13405 ve 14038 sayılı Başkanlık Kararnameleri uyarınca, üç uçağı bloke edilmiş varlık olarak tanımladı ve Belarus devletine ait işletmeler, hükümet yetkilileri ve diğer kişiler dahil olmak üzere rejimi destekleyen ve baskısını kolaylaştıran 32 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı." ifadelerine yer verdi.

Blinken, OFAC'ın Belarus Maliye Bakanlığı veya Belarus Cumhuriyeti Kalkınma Bankası tarafından 90 günden daha uzun vadeli yeni borç içeren belirli faaliyetlerini yasaklayan bir yönerge yayımladığını da kaydetti.

OFAC'ın açıklamasında da mülteci krizindeki rolüne istinaden Belarus devletine ait Republican Unitary Enterprise Tsentrkurort turizim şirketi ile Belarus Devlet Sınır Komitesinin 7 üst düzey yetkilisinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Belarus'a ait Transaviaexport kargo şirketinin yanı sıra savunma sektöründen Beltechexport, AGAT Electromechanical Plant, 140 Repair Plant, Kidma Tech, Pelong ve Gardservis şirketlerinin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Belarus Cumhuriyeti Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğünden 10 kişi ve Lukaşenko ailesine yakın 3 ismin de yaptırım listesine alındığı aktarılan açıklamada, Belarus Potas Şirketi, alt yüklenicisi Agrorozkvit şirketi ve Slavkali Yabancı Limited Şirketinin de yaptırıma tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bloke edilen üç hava aracından ikisinin Tsentrkurort şirketine, birinin ise Slavkali şirketine ait olduğu bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, müttefikleri ile Belaruslu 12 kuruluş ve 20 yetkiliye yaptırım uyguladığını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor 19:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor
25 günlük bebeğini sobada yakarak öldüren anne tutuklandı 19:26 25 günlük bebeğini sobada yakarak öldüren anne tutuklandı Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi

Son Dakika Haberleri
19:57 Son Dakika: Fatih Terim'in 6 maçlık cezası onandı
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor
19:37 Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu
19:23 Lodosun etkisiyle Caddebostan sahili çöp içinde kaldı
18:57 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası mahalleliyi harekete geçirdi
18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
18:30 Fenerbahçe ve Galatasaray, "Kadına şiddete son" diyerek derbi maçına çıkacak
18:16 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik
18:16 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz
17:57 Nani'nin Fenerbahçe'ye dönmesinin önünde engel kalmadı
Son Dakika: Fatih Terim'in 6 maçlık cezası onandı Son Dakika: Fatih Terim'in 6 maçlık cezası onandı         
19:58
Ahmet Özal, Haberler.com'a Turgut Özal'ın gülümseten tavla anısını anlattı: Ankara polisi her yerde babamı aradı Ahmet Özal, Haberler.com'a Turgut Özal'ın gülümseten tavla anısını anlattı: Ankara polisi her yerde babamı aradı         
19:33
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor         
18:32
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 20:08:01. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, müttefikleri ile Belaruslu 12 kuruluş ve 20 yetkiliye yaptırım uyguladığını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement