ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı, Yabancı Ülkelerdeki Darbe Planlarına Yardım Ettiğini İtiraf Etti

WASHINGTON, 13 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günü, yabancı ülkelerdeki darbelerin planlanmasına yardım ettiğini itiraf etti. Bolton bu itirafı, CNN'den Jake Tapper ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de bir darbe planlamış olma ihtimaline dair soruyu tartıştığı sırada yaptı. Bolton, eski başkanın anayasaya yönelik "dikkatlice planlanmış bir darbe" düzenlediğini iddia etmenin yanlış olacağını söyledi. Bolton, "Donald Trump işleri böyle yürütmüyor" dedi ve ekledi: "Bir fikirden diğerine atlıyor. Bir plan başarısız olduğunda bir başkası ortaya çıkıyor." Bolton ile tartışan CNN sunucusu, "darbe girişiminde bulunmak için zeki olmak gerekmez" düşüncesini dile getirdi. "Buna katılmıyorum" diyen Bolton, "Darbenin planlanmasına yardım eden biri olarak, burada değil ama bildiğiniz gibi başka yerlerde, çok çalışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.