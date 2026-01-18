ABD'nin Grönland Vergi Tehdidi Transatlantik İlişkileri Tehdit Ediyor - Son Dakika
ABD'nin Grönland Vergi Tehdidi Transatlantik İlişkileri Tehdit Ediyor

18.01.2026 12:26
Avrupa liderleri, ABD'nin Grönland'a uygulayacağı gümrük vergisinin ilişkileri zedeleyebileceğini uyarıyor.

BRÜKSEL, 18 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin Grönland ile ilgili gümrük vergisi tehditlerinin transatlantik ilişkileri zedeleyeceği ve tehlikeli bir gerileme sürecine girilebileceği uyarısında bulundu.

Ortak açıklamada, "Gümrük vergileri transatlantik ilişkileri zedeleyerek ilişkilerde tehlikeli şekilde gerilemeye yol açabilir" denildi.

Von der Leyen ve Costa, toprak bütünlüğü ve egemenliğin uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu ve Avrupa ve uluslararası toplum için hayati önem taşıdığını ifade etti. İki yetkili, Avrupa'nın "ortak ve koordineli hareket edeceğini, ayrıca ülkelerin egemenliğini kararlı şekilde korumaya devam edeceğini" belirtti.

Ortak açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili cumartesi günkü açıklaması üzerine yapıldı. Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan Grönland üzerinden gelen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını ve ABD'nin bölgeyi satın alması için anlaşma sağlanamadığı takdirde, vergiyi haziran başından itibaren yüzde 25'e çıkaracaklarını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

SON DAKİKA: ABD'nin Grönland Vergi Tehdidi Transatlantik İlişkileri Tehdit Ediyor
