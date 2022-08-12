Hawaii'de çalılık alanda yangın: 9 bin 800 hektar alan kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hawaii'de çalılık alanda yangın: 9 bin 800 hektar alan kül oldu

12.08.2022 11:03
Hawaii'de çalılık alanda yangın: 9 bin 800 hektar alan kül oldu

ABD'nin Hawaii Adası'nda çalılık alanda çıkan yangın, şu ana kadar 9 bin 800 hektar alanı küle çevirdi.

ABD'nin Hawaii Adası'nda çalılık alanda çıkan yangın, şu ana kadar 9 bin 800 hektar alanı küle çevirdi.

ABD'ye bağlı Hawaii Adası'nın 7 bin nüfuslu Waikoloa kasabasında geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sürüyor. Alevler evleri tehdit etmezken, şiddetli rüzgar ve kuru hava itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasını zorlaştırıyor. Mauna Loa ile Mauna Kea yanardağları arasında bulunan ABD Ordusu'nun Pohakuloa Eğitim Alanının batı kesimlerinde devam eden "Leilani" yangınında şu ana kadar 9 bin 800 hektarlık alan kül oldu. Toplam 33 itfaiyeci, 7 helikopter ve iş makineleriyle alevlere müdahale sürüyor. Çalışmalara ABD ordusu da destek veriyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hawaii, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hawaii'de çalılık alanda yangın: 9 bin 800 hektar alan kül oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
09:54 Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı
09:53 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 10 kuruşluk zam geliyor! İstanbul'da litre fiyatı 21,15 olacak
09:37 Eli dursa ayağı durmuyor! Şarkıcı İrem Derici, içkisini ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içti
09:34 MİT, TSK'ya karşı birçok eylemin sorumlusu olan PKK'lı sözde eyalet sorumlusu Yusif Mahmud Rebani'nin öldürüldüğünü açıkladı
09:29 Pakistanlı şahıs, evlenme teklifi ettiği Yunan sevgilisinin "Hristiyan ol" sözleri sonrası cinnet geçirdi! 17 yaşındaki kızı boğarak katletti
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:04:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hawaii'de çalılık alanda yangın: 9 bin 800 hektar alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement