ABD'nin Kentucky eyaletindeki protestoda bir kişi silahla vurularak öldü - Son Dakika

ABD'nin Kentucky eyaletindeki protestoda bir kişi silahla vurularak öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde Afro-Amerikalı Breonna Taylor'ın evinde polis tarafından öldürülmesi üzerine düzenlenen protestoda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde Afro-Amerikalı Breonna Taylor'ın evinde polis tarafından öldürülmesi üzerine düzenlenen protestoda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

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Protestoların merkezi olan Jefferson Square Park'ta dün gece yaşanan olayda, kimliği bilinmeyen saldırgan, protestoculara ateş açtı.

Saldırıda parkta bulunan bir erkek protestocunun hayatını kaybettiği, parkın karşısındaki Adalet Sarayı yakınındaki bir kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Olay anına ait olduğu iddia edilen bir video kaydı internette yayıldı. Videoda silahlı bir saldırganın parkta pompalı tüfekle ateş açtığı duyulurken, protestocuların kurşunlardan kaçmak için yerlere yattığı görülüyor.

Polis olayın ardından güveliği sağlamak üzere parkı boşaltırken, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

"Barışçı protestonun cinayet mahalline dönüşmesi trajedi"

Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Jefferson Square Park'ta ortaya çıkan şiddet nedeniyle son derece üzgünüm. İnsanlar orada endişelerini dile getirmek üzere toplandı. Bu barışçı protestonun cinayet mahalline dönüşmesi trajedi." ifadelerini kullandı.

Taylor'ın ölümü

26 yaşındaki Afro-Amerikalı Breonna Taylor, mart ayında polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, mayısta Minnesota eyaletinde Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken ölmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Louisville, Kentucky, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:11 Kaynak: AA

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