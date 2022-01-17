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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kar fırtınası - Son Dakika

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kar fırtınası

17.01.2022 09:36

Vatandaşların karla kaplı yollarda kayak yapması Buzlanmış yollarda araçların ilerlemeye çalışması Buz tutmuş raylardaki karı eriten çalışanlar Belediye işçilerinin hazırlık ve çalışmaları ABD'de kar fırtınasından en çok etkilenen Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde acil durum ilan edildi.

Vatandaşların karla kaplı yollarda kayak yapması

Buzlanmış yollarda araçların ilerlemeye çalışması

Buz tutmuş raylardaki karı eriten çalışanlar

Belediye işçilerinin hazırlık ve çalışmaları ABD'de kar fırtınasından en çok etkilenen Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde acil durum ilan edildi. Kar fırtınasının etkili olacağı eyaletlerde dağlık bölgelerde kar kalınlığının 45 santimetreye kadar ulaşması beklenirken bazı vatandaşlar karla kaplı yollarda kayak yaparak karın keyfini çıkardı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kar fırtınası
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kar fırtınası
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kar fırtınası

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Carolina, Charlotte, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kar fırtınası - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kar fırtınası - Son Dakika
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