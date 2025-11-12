ABD'nin USS Gerald R. Ford Gemisi Karayipler'de - Son Dakika
Dünya

ABD'nin USS Gerald R. Ford Gemisi Karayipler'de

12.11.2025 11:14
Venezuela, ABD'nin askeri sevkiyatına karşı 200 bin askerle yeni bir savunma planı başlattı.

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un dün Karayipler'e gelmesi, dikkatleri bir kez daha Venezuela'ya çevirdi. Venezuela olası ABD saldırısı için hazırlıklara başlarken, Washington'un ağustos ayından bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gerekçe göstererek bölge sularına yakın bir noktada sürdürdüğü deniz ve hava gücü konuşlandırması artarak devam ediyor.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığı artarken, Venezuela olası bir saldırı senaryosuna karşı alarma geçti.

ABD UÇAK GEMİSİ GÖNDERDİ, VENEZUELA 200 BİN ASKER SEVK ETTİ

ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisini Karayip sularına gönderdi. Buna karşılık, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro hükümetinin, "emperyal tehditlere karşı savunma amacıyla ülke genelinde 200 bin askerin katılımıyla yeni bir askeri sevkiyat başlattığını" duyurdu.

Bakan López'in açıklamalarına göre, "Kara, hava, deniz, nehir ve füze unsurlarının yanı sıra silahlar, askeri birlikler, Bolivarcı Milisler, sivil güvenlik organları ve bütüncül savunma komutanlıklarına seferberlik emri" verildi.

PARLAMENTO, ABD SEVKIYATINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Parlamento ise ABD'nin askeri sevkiyatına karşı ülkeyi savunmak amacıyla bir yasayı onayladı. "Ulusun Bütüncül Savunması Komutanlığı Yasası" adıyla onaylanan yasa, "Ulusun güvenliğine yönelik tehditlerin ciddiyetini ve etkisini belirlemeye olanak tanıyan kalıpları, eğilimleri ve potansiyel riskleri tespit etmek" amacıyla bilgi toplanmasını öngörüyor.

ABD BÖLGEYE ASKER SEVKİYATINA DEVAM EDİYOR

Pentagon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri'nin Karayipler'e ulaşmasının, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in Uçak Gemisi Saldırı Grubu'na, "ABD Başkanı Donald Trump'ın 'vatan savunması' amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve narkotik terörizmle mücadele etme yönündeki direktifini destekleme emri vermesinin ardından gerçekleştiğini" kaydetti.

Amerikan basınında yer alan ifadelere göre, Beyaz Saray'ın uyuşturucu kaçakçılığına karşı bir kampanya olarak savunduğu, Karayip sularında yürütülen ve daha sonra Pasifik'e genişletilen operasyonda, ABD tarafından bugüne kadar 76 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık yirmi tekne imha edildi.

LAVROV, VENEZUELA'NIN "YARDIM İSTEDİĞİ" İDDİALARINI REDDETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Washington'un Karakas'a yönelik mevcut politikasının "iyi bir şey getirmeyeceği" ve "ABD'nin uluslararası arenadaki prestijini artırmayacağı" yönünde değerlendirmede bulundu. Lavrov, ABD ile tırmanan gerilim üzerine Venezuela'nın Moskova'dan askeri yardım talep ettiğine dair uluslararası basında çıkan haberleri de yalanladı.

Rus Dışişleri Bakanı, mayıs ayında iki ülkenin "onay sürecinin son aşamasında olan ve henüz yürürlüğe girmemiş bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını" hatırlattı. Lavrov, buna karşın Moskova'nın "Anlaşmada karşılıklı olarak yer alan yükümlülükleri tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu" sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

