ABD'nin Venezuela Açıklamaları

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "Nicolas Maduro'nun önünde bir şans vardı; İran gibi bu şansı tüketti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ülkemize akan çete şiddetini durdurmak konusunda son derece ciddiydi. Bu, Amerikan halkının güvenliği ve refahı içindi" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargılanmak üzere ülkelerine getirilmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. "Amerika Birleşik Devletleri her yerde, her şeyi gerçekleştirebilir" diyen Hegseth, şunları söyledi:

"Gerçekten bu tarihi operasyonda gösterilen yeteneği ve beceriyi anlatmaya sözcükler yeterli olmaz. Amerika'nın en iyileri tarafından gerçekleştirildi. Amerikan savaşçıları dünyada bir numaradır ve bu operasyon, ülkemizin en iyi savaşçıları tarafından yapıldı.

Biz hepimiz, gerçek bir cesarete, şerefe ve zafere; Amerikan savaşçılarının gücüne tanık olduk. Gerçekten büyük bir alçakgönüllülükle, böylesine bir başarı karşısında kendilerine tabii ki şapka çıkarıyorum. Başta General Raisin Kane olmak üzere tüm Amerikan savaşçıları, gerçekten Amerika'nın en elit askerleridir ve bunu bir kez daha söylemek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sizin arkanızdadır.

Dünyadaki hiçbir ülke böylesine bir operasyonu gerçekleştiremezdi ve hiçbir başkan böylesine bir liderlik göstermemişti. Böyle bir cesaret ve kararlılık ortaya koymamıştı. Bunların en güçlü kombinasyonu şimdiye kadar tarihte görülmedi. Başkanın da söylemiş olduğu gibi, düşmanlarımız kendilerini gerçekten uyarılmış saymalıdır. Amerika Birleşik Devletleri her yerde, her şeyi gerçekleştirebilir.

"Bu, Amerikan halkının güvenliği ve refahı içindi"

Buradaki hassasiyet, ölümcüllük ve Amerikan adaletinin tüm gücüyle, Amerikan adaletinin uzun kolu kendisini gösterdi. Nicolas Maduro'nun önünde bir şans vardı; İran gibi bu şansı tüketti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ülkemize akan çete şiddetini durdurmak konusunda son derece ciddiydi. Ülkemizin vatandaşlarını zehirleyen tüm bu uyuşturucu trafiğini durdurmak, Amerikan petrolünü -çalınan petrolü- geri almak ve Batı Yarımküre'deki baskın konumunu yeniden tesis etmek için ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bu, Amerikan halkının güvenliği ve refahı içindi.

Bu, 'Amerika önce' düşüncesiyle yapıldı. Barış için güç, yani güç vasıtasıyla barış anlayışıyla gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanlığı da bu vizyonu hayata geçirmek için ona yardımcı olmaktan gurur duyuyor ve Amerika geri döndü."