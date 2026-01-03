ABD'nin Venezuela Operasyonu

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına ilişkin operasyonun detaylarını anlattı.

Genelkurmay Başkanı Caine, Florida'da düzenlenen basın toplantısında, "Kesin Çözüm" adı verilen operasyonun planlamasının ve provasının aylarca sürdüğünü belirterek, operasyonun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumlarının desteğiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Aralık ayı başından itibaren sivil kayıpları en aza indirgemek ve sürpriz unsurunu en üst düzeye çıkarmak için doğru günün beklendiğini ifade eden Caine, hava şartlarının düzelmesiyle Başkan Donald Trump'ın yerel saatle 22.46'da saldırı emrini verdiğini aktardı.

Caine, gece boyunca uçakların Batı Yarımküre'de 20 farklı kara ve deniz üssünden hareket ettiğini söyleyerek, toplamda 150 bombardıman, savaş, istihbarat ve keşif uçağının havalandığı bilgisini paylaştı.

Uçuş ekibinde en genci 20, en yaşlısı 49 yaşında olmak üzere birçok kişinin yer aldığını vurgulayan Caine, helikopterlerin su seviyesinden yaklaşık 30 metre yükseklikte uçtuğunu söyledi.

Operasyonda F-22, F-35 ve B1 gibi uçakların yanı sıra çok sayıda dronun kullanıldığını kaydeden Caine, Venezuela'ya yaklaşılınca ülkenin hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılmaya başlandığını söyledi. Caine, seyir sırasında ayrıca, Uzay Komutanlığı ve Siber Komutanlığı'nın da operasyona destek verdiğini aktardı.

Caine, Caracas yerel saati ile 02.01'de Maduro'nun kompleksine "sürpriz unsuru" korunarak ulaşıldığını belirterek, "Hedefe varıldığında helikopterler ateş altına alındı ve onlar da buna ezici güç ve meşru müdafa ile karşılık verdi. Uçaklarımızdan biri vuruldu, ancak uçmaya devam edebildi." ifadesini kullandı.

Maduro'nun kompleksinde operasyon sürerken, istihbarat ekiplerinin kara kuvvetlerine gerçek zamanlı bilgi sağladığını kaydeden Caine, Maduro ve eşi Cilia Flores'in teslim olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Caine, ABD'nin söz konusu operasyonda herhangi bir kayıp yaşamadığını teyit ederek, Maduro ve eşinin alıkonulmasının ardından ordunun Venezuela'dan ayrılmaya başladığını dile getirdi.

Tahliye sırasında savaş uçakları ve dronların hava ve ateş desteğini sağladığını aktaran Caine, uçakların üslere geri döndüğünü kaydetti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.