ABD'nin Vize Yasağına Tepki: Sansür ve Otoriterlik Suçlaması

24.12.2025 17:24
GDI Başkanı Melford, ABD'nin uyguladığı vize yasağını otoriter bir sansür girişimi olarak nitelendirdi.

ABD'nin ülkeye giriş yasağı uyguladığı 5 Avrupalıdan biri olan İngiliz Clare Melford'ın başında bulunduğu sivil toplum kuruluşu Küresel Dezenformasyon Endeksi (GDI), bu adımı "Otoriter bir saldırı, kötü bir hükümet sansürü girişimi" olarak niteledi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, ABD tarafından "Amerikan teknoloji şirketlerine ifade özgürlüğünü kısıtlaması için baskı yapmakla" suçlanan ve bu nedenle ülkeye giriş yasağı uygulanan 5 Avrupalı arasında iki de İngiliz yer aldı.

ABD'ye girişine izin verilmeyen İngiliz vatandaşlarının GDI Başkanı Melford ile Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) Başkanı İmran Ahmed olduğu belirtildi.

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin önemli isimlerinden Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn ile Başbakan Danışmanı Morgan McSweeney'in geçmişte yardımcılığını yapan Ahmed, şimdiki ABD yönetimi tarafından "eski Başkan Joe Biden dönemindeki çalışmalara destek verdiği" için "işbirlikçi" olarak da sınıflandırıldı.

Melford ise ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Müsteşarı Sarah Rogers tarafından, "ABD vergi mükelleflerinin parasıyla Amerikan ifade özgürlüğü ve medyasına sansür uygulamaya teşvik etmekle" suçlandı.

GDI'dan yapılan açıklamada, "Açıklanan vize yaptırımları, ifade özgürlüğüne otoriteryen bir saldırı, kötü bir hükümet sansürü girişimidir. Trump yönetimi, bir kere daha federal hükümetin gücünü kullanarak kabul etmedikleri sesleri kışkırtma, sansürleme ve susturma yoluna gitmiştir. Aldıkları karar ahlak dışı ve yasa dışıdır, hiç Amerikalı değildir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 Avrupalıya vize kısıtlaması getirdiğini açıklamıştı.

Bakanlık, Ahmed ve Melford ile beraber bu isimlerin Avrupa Komisyonunun Fransız üyesi Thierry Breton, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Vize, Son Dakika

