ABD Ordusu, Ufo'larla İlgili Dosyaları Paylaştı - Son Dakika
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ABD Ordusu, Ufo'larla İlgili Dosyaları Paylaştı

19.05.2022 10:50
ABD Ordusu, Ufo'larla İlgili Dosyaları Paylaştı

ABD'de UFO'lar konusunda ilginç şeyler oluyor.

ABD'de UFO'lar konusunda ilginç şeyler oluyor.

Son 50 yıldır ilk kez tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili ABD Kongresi'nde bir panel oturumu düzenlendi ve burada ABD'li savunma istihbarat görevlileri hükümetin UFO'larla ilgili ne bildiği konusunda ifade everdi.

Scott Bray olanlardan biri... Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü Başkanı Bray bakın ilk günkü oturumda neler dedi:

"2000'lerin başından bu yana askerin kontrolündeki eğitim alanlarında tanımlanamayan uçak ya da nesneler konusunda ihbarlar arttı."

7 YILDA 144 İHBAR

Bray, "Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün ön raporunun kamuoyuna sunulmasından bu yana tanımlanmayan hava olayları ihbarları 400'e çıktı. Direktörlüğün geçen yılki raporunda 2004 ila 2021 yılları arasında toplam 144 ihbar vardı" dedi.

Şu ana kadar 400'den fazla ihbar aldıklarını belirten Bray "En az 11 kez yakından geçme vakası var" ifadelerini kullandı.

"Hoş, Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) bu olayların arkasında uzaylıların olduğuna dair bir kanıt olmadığını açıkladı. Ama yine de bu ihtimali göz ardı etmemeli."

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Kaynak: Space Mag Türkiye

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