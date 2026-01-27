ABD Orta Doğu'da Hava Tatbikatı Düzenliyor - Son Dakika
ABD Orta Doğu'da Hava Tatbikatı Düzenliyor

ABD Orta Doğu\'da Hava Tatbikatı Düzenliyor
27.01.2026 18:58
AFCENT, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'da birkaç gün sürecek bir hava tatbikatı yapacak.

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT), İran ile ABD arasındaki gerilim devam ederken, Orta Doğu'da birkaç gün sürecek hava tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, ABD Orta Doğu'da hava tatbikatı düzenleyecek. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.

Söz konusu tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava komutanı Derek France, "Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir" dedi.

Tatbikatın ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği bildirildi.

Tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyuruldu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD Orta Doğu'da Hava Tatbikatı Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD Orta Doğu'da Hava Tatbikatı Düzenliyor - Son Dakika
