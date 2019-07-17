Son Dakika Haberleri: ABD piyasaları düşüşle açıldı
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ABD piyasaları düşüşle açıldı

3 saat önce

ABD hisse senedi piyasaları güne, açıklanmaya devam eden kurumsal kazanç verileri etkisiyle, hafif düşüşle başladı.

ABD piyasaları düşüşle açıldı, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları güne, açıklanmaya devam eden kurumsal kazanç verileri etkisiyle, hafif düşüşle başladı.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çinm ile ticaret görüşmelerine yüz yüze devam edilip edilmeyeceğinin belirrsiz olduğunu söylerken, politikacıların ABDli şirketlerin Huawei ile iş yapmasını engelleme çalışmaları devam ediyor.
Veri cephesinde ise ABD Nüfus İdaresi'nin konut başlangıçlarının Hazi,ran ayında yüzde 0.9 düştüğü açıklaması var.
Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında açılış sonrası son durum şöyle:
Dow Jones yüzde 0.13,
NAsdaq yüzde 0.01 ve
S&P yüzde 0.1 düştü.
Euro ve sterlin dolar karşısında bir değişim göstermeyerek sırasıyla 1.12142 ve 1.24126 dolar düzeyindeler.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Wilbur Ross, Huawei, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:51 Kaynak: DHA
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