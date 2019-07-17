ABD piyasaları düşüşle açıldı

– ABD hisse senedi piyasaları güne, açıklanmaya devam eden kurumsal kazanç verileri etkisiyle, hafif düşüşle başladı.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
, Çinm ile ticaret görüşmelerine yüz yüze devam edilip edilmeyeceğinin belirrsiz olduğunu söylerken, politikacıların ABDli şirketlerin Huawei
ile iş yapmasını engelleme çalışmaları devam ediyor.
Veri cephesinde ise ABD Nüfus İdaresi'nin konut başlangıçlarının Hazi,ran ayında yüzde 0.9 düştüğü açıklaması var.
Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında açılış sonrası son durum şöyle: Dow Jones
yüzde 0.13,
NAsdaq yüzde 0.01 ve
S&P yüzde 0.1 düştü.
Euro ve sterlin dolar karşısında bir değişim göstermeyerek sırasıyla 1.12142 ve 1.24126 dolar düzeyindeler.
- İstanbul