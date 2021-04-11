ABD Savunma Bakanı Austin İsrail'de - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli üst düzey yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli üst düzey yetkililer ile görüşmek üzere ülkenin Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'na geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından İsrail'e ilk kez gelen Austin'in, Tel Aviv'deki temasları kapsamında ülkenin Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor. Austin'in 2 gün sürecek ziyareti sırasında yapacağı görüşmelerde güvenlik meseleleri, ABD'nin askeri yardımı dahil olmak üzere İran, Suriye ve Lübnan ile ilgili konular ele alınacak.

Austin'in, güvenlik meselelerindeki uluslararası işbirliğinin önemi üzerinde durmak için İsrail ile başladığı ziyaretlerine, Almanya, Belçika'daki NATO merkezi ve İngiltere ile devam edeceği açıklandı. - TEL AVİV