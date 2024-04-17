ABD Senatörleri Stablecoinleri Sıkı Denetime Tabi Tutacak Yasa Tasarısı Açıkladı

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ABD Senatörleri Kirsten Gillibrand ve Cynthia Lummis, stablecoinleri sıkı bir denetime tabi tutacak yeni bir yasa tasarısı açıkladı. Tasarı, algoritmik olmayan stablecoinler için kesin destek gereğini getirirken, yasadışı finansal faaliyetleri önlemek amacıyla ciddi tedbirler öngörüyor.

ABD'nin Kripto Para Stratejisi Değişiyor

ABD Senatörleri Kirsten Gillibrand ve Cynthia Lummis, stablecoinlerle ilgili yeni bir yasal düzenleme teklif etti. Bu yeni yasa tasarısı, stablecoinlerin desteksiz algoritmik yapılarını yasaklamayı ve ihraç eden kuruluşların her bir token için eşdeğer miktarda nakit ya da nakit benzeri rezervler bulundurmasını zorunlu kılmayı hedefliyor. Yeni düzenleme ''Lummis-Gillibrand Ödeme Stablecoin Yasası'' adını taşıyor. Düzenleme stablecoin kullanımını yasadışı amaçlarla, örneğin kara para aklamak için kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Senatör Gillibrand, düzenlemenin, ABD dolarının global ekonomideki üstünlüğünü korumak, yenilikçi ve sorumlu bir finansal teknoloji gelişimini teşvik etmek, tüketicileri korumak ve yasadışı finansal aktiviteleri engellemek açısından kritik olduğunu vurguladı. Yasa, stablecoinlerin uluslararası alanda hızlı işlem yapma, düşük işlem ücretleri sunma ve yeni teknolojik uygulamalar geliştirme gibi pozitif kullanım alanlarına dikkat çekerken, aynı zamanda ikili bankacılık sistemi içinde federal ve eyalet düzeyinde uyumlu bir düzenleme yapısını hedefliyor.

Amerika'da, federal ve eyalet düzeyinde düzenlenen bankacılık sistemi, çeşitli denetleyici mekanizmaları içeriyor. Bu yeni yasa, stablecoin ihraççılarının, hem federal hem de eyalet düzeyinde belirlenen düzenlemelere tabi olmalarını sağlayacak yapıları kapsıyor. Buna ek olarak, bir stablecoin ihraççısının iflas etmesi durumunda, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) müdahale ederek, müşteri ve ihraççı arasındaki varlık ayrımını netleştirecek bir saklama ve çözüm süreci öngörülüyor.

Senatörler Gillibrand ve Lummis, ilk olarak 2022 yılında bu tasarıyı sundu ve 2023 yılında kripto varlıkları için daha kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen Sorumlu Finansal İnovasyon Yasasını yeniden gündeme getirdi. Lummis, kripto varlıkların sürekli evrim geçirdiğini ve sektörün gelişimine paralel olarak tüketici korumalarıyla inovasyonun dengelenmesi gerektiğini belirtti. Son olarak Gillibrand ve Lummis, kripto sektöründeki olumsuz aktörlerin varlığına rağmen, bu teknolojilerin finans sektörünü modernize etme potansiyeline dikkat çekti.