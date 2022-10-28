ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 82 yaşındaki eşi silahlı saldırıya uğradı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin o sırada evde olmadığı öğrenildi.
Polis saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin tedavi altına alındığı aktarıldı.
Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill yaptığı ilk açıklamada saldırı hakkında "Bu sabah erken saatlerde, bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki konutuna girdi ve eşine saldırdı. Bay Pelosi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Pelosi ailesi olaya müdahale eden herkese müteşekkirdir" ifadelerini kullandı.
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