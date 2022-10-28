ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 82 yaşındaki eşi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 82 yaşındaki eşi silahlı saldırıya uğradı

28.10.2022 16:47

Tayvan'a yaptığı ziyaretle gündeme gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken Paul Pelosi hastaneye kaldırıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin o sırada evde olmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin tedavi altına alındığı aktarıldı.

PELOSİ'NİN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill yaptığı ilk açıklamada saldırı hakkında "Bu sabah erken saatlerde, bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki konutuna girdi ve eşine saldırdı. Bay Pelosi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Pelosi ailesi olaya müdahale eden herkese müteşekkirdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi, evinde saldırıya uğradı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi, evinde saldırıya uğradı ABD'de dev ekranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ABD'de dev ekranda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, Nancy Pelosi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 82 yaşındaki eşi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:53 CHP katılmadığı Türkiye Yüzyılı programına İYİ Parti'yi Koray Aydın temsil etti
16:36 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk hedefi işaret etti
16:21 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 82 yaşındaki eşi silahlı saldırıya uğradı
16:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması öncesi çarpıcı mesajlar: Laf değil icraat
16:18 Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında olay diyalog! "Şaka yaptım" demek zorunda kaldı
16:12 62 yaşındaki Güven Kıraç uğruna evliliğini bitirdiği genç aşkıyla öpüşürken yakalandı
16:07 Rusya, INTERPOL'e başvurdu! Gazeteci Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı
15:59 İsveç'ten şaşkınlık yaratan açıklama: Türkiye'nin İsveç'ten üçlü muhtıraya uymasını istemesi tamamen hakkı
15:48 Bayraktar TB2 SİHA'ların Avrupa ülkesine ilk teslimatı gerçekleşti
07:24 Rennes'e karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza atıp liderliğini sürdüren Fenerbahçe, hangi durumda grubu zirvede tamamlar? İşte tüm ihtimaller...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 17:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 82 yaşındaki eşi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement