Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill yaptığı ilk açıklamada saldırı hakkında "Bu sabah erken saatlerde, bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki konutuna girdi ve eşine saldırdı. Bay Pelosi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Pelosi ailesi olaya müdahale eden herkese müteşekkirdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, Nancy Pelosi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 82 yaşındaki eşi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.