ABD Temsilciler Meclisi'nden Geçici Bütçe Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD Temsilciler Meclisi'nden Geçici Bütçe Onayı

03.02.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilciler Meclisi, bakanlıkların geçici bütçe tasarılarını 217 oyla onayladı, kapanma sona erecek.

ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisi de Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarına ayrılan finansman ile İç Güvenlik Bakanlığına yönelik geçici bütçe tasarılarını içeren pakete onay verdi.

Söz konusu bütçe paketi, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 214'e karşı 217 oyla kabul edildi.

Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarını eylül sonuna kadar finanse edecek tasarılar ile İç Güvenlik Bakanlığı için 2 haftalık geçici finansmanı içeren paket, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Kısmi kapanma sona erecek

Trump'ın bütçe paketini imzalamasıyla, finansman yetersizliği nedeniyle 4 gündür kapalı olan federal kurumlar yeniden faaliyetlerine başlayacak.

ABD'de federal hükümet, kurumların büyük bölümüne finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolması ve yeni bütçe paketinin yasalaşma sürecinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.

Senatonun 30 Ocak'ta bütçe paketini onaylamasına karşın Temsilciler Meclisinin hafta sonu toplanmaması nedeniyle oylamanın gecikmesi, federal hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Senatoda yapılan oylamada, söz konusu bütçe paketi 29'a karşı 71 oyla kabul edilmişti. Tasarılar üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bütçe paketi, yeniden Temsilciler Meclisine gönderilmişti.

İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlık süreci geciktirmişti

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe paketi müzakerelerinin uzaması oylamaların gecikmesine yol açmıştı.

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması tepkilere yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Temsilciler Meclisi'nden Geçici Bütçe Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:26:43. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi'nden Geçici Bütçe Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.