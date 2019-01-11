Son Dakika Haberleri: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Türkiye Açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Türkiye Açıklaması

1 saat önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında önümüzdeki hafta, Suriye meselesi üzerine görüşmeler olacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Türkiye Açıklaması, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında önümüzdeki hafta, Suriye meselesi üzerine görüşmeler olacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı bir radyo programında, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve Türkiye ziyareti hakkında açıklamada bulundu. Bolton, ABD Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında önümüzdeki hafta görüşmeler olacağını, bu görüşmelerde Suriye meselesi ile ilgili iki ülkenin de kabul edebileceği kararlar alınmasını umduğunu belirtti. Bolton, iki tarafın askeri kuvvetleri arasında gerçekleşecek olan görüşmelerin amacının ise, "Asker askere gerçekleşecek görüşmelerde herkesin konforlu hissedebileceği prosedürleri, protokolleri ve teminatları belirlemek ve bunun nasıl olacağına karar vermek" olduğunu söyledi.

ABD'nin, Trump'ın açıklamaları doğrultusunda Cuma günü ilk iki bin askerini Suriye'den çekmesi bekleniyor. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:58 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı Kanada 1 Milyon Göçmen Kabul Edeceğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı Ünlü Oyuncunun Eski Görüntüleri Sosyal Medyada Çok Konuşuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:14:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Türkiye Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]