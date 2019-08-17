ABD ve Çin'den Keşmir uyarısı: Hindistan yasakları kaldırıyor
1 saat önce
Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüstünü kaldıran tek taraflı kararının “hükümsüz” olduğunu söyledi
Hindistan
'ın Cammu Keşmir'in özel statüstünü kaldırmasının ardından Çin'in talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler
(BM) Güvenlik Konseyi, söz konusu kararın "tehlikeli" olduğu uyarısını yaptı. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, tek taraflı atılan bu adımın Çin için "hükümsüz" olduğunu söyledi.
Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Cammu Keşmir'deki son durumu Pakistan
Başbakanı İmran Han
ile telefonda görüştü. Trump, Hindistan ve Pakistan'a bölgedeki tansiyonu azaltma ve "ikili diyaloğun" kurulması çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48
İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Trump'tan seçmene: Nefret etseniz de bana oy vermek zorundasınız