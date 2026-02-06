ABD ve İran Dolaylı Görüşmelere Başladı

(ANKARA) - ABD ve İranlı yetkililer, arabulucu Umman'ın dahil olduğu dolaylı görüşmelere, Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi arasındaki göörüşmenin ardından, ABD tarafını temsilen sürece katılan Steve Witkoff'un da Umman Dışişleri Bakanı ile temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan ABD merkezli The Wall Street Journal, ABD heyetinde ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da yer almasının beklendiğini ileri sürdü. Ancak bu bilgiye ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmış değil.

Taraflar arasında önceki görüşmeler haziran ayında İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş neticesinde sekteye uğramış, Washington İran'daki nükleer tesisleri vurmuştu. Müzakerelerin başlamasının yanı sıra, ABD İran yakınlarında hava ve deniz unsurlarını takviye etmeyi sürdürüyor. Washington müzakere yoluyla çözüm elde edilememesi halinde askeri seçeneklerin masada olduğu uyarısında bulunurken, olası bir savaşın bölgenin tamamına yayılmasından endişe duyuluyor.