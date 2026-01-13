ABD Yeni Konut Satışları Beklentiyi Aştı

NEW ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl ekim ayında yüzde 0,1 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim 2025'e ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen yıl ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 0,1 azalışla 737 bine indi.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 716 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, geçen yıl eylül ayında yüzde 3,8 artışla 738 bine ulaşmıştı.

Ülkede yeni konut satışları, Ekim 2025'te yıllık bazda ise yüzde 18,7 arttı.

ABD'de geçen yıl ekimde satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık yüzde 8 azalarak 392 bin 300 dolara indi.

Ülkede 1 Ekim 2025'te başlayan ve 43 gün süren federal hükümet kapanması dolayısıyla resmi veri akışı aksamıştı.

Bu nedenle veri yayımlama takviminde değişikliğe giden ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayı yeni konut satışı raporunu gecikmeli olarak açıkladı.

Ekim ayı raporu, geçen yılın eylül ayına dair yeni konut satışı tahminlerini de içerdi.