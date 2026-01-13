ABD Yeni Konut Satışları Beklentiyi Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD Yeni Konut Satışları Beklentiyi Aştı

13.01.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekim 2025'te yeni konut satışları yüzde 0,1 azaldı, ancak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

NEW ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl ekim ayında yüzde 0,1 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim 2025'e ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen yıl ekim ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 0,1 azalışla 737 bine indi.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 716 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, geçen yıl eylül ayında yüzde 3,8 artışla 738 bine ulaşmıştı.

Ülkede yeni konut satışları, Ekim 2025'te yıllık bazda ise yüzde 18,7 arttı.

ABD'de geçen yıl ekimde satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı da yıllık yüzde 8 azalarak 392 bin 300 dolara indi.

Ülkede 1 Ekim 2025'te başlayan ve 43 gün süren federal hükümet kapanması dolayısıyla resmi veri akışı aksamıştı.

Bu nedenle veri yayımlama takviminde değişikliğe giden ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayı yeni konut satışı raporunu gecikmeli olarak açıkladı.

Ekim ayı raporu, geçen yılın eylül ayına dair yeni konut satışı tahminlerini de içerdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Yeni Konut Satışları Beklentiyi Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 19:30:36. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Yeni Konut Satışları Beklentiyi Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.