ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor - Son Dakika

ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor. Ülkenin bazı eyaletlerinde dönüm başına 1.5 milyon kadar ağustos böceği ortaya çıkabilir.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor. ABD'de dönüm başına 1.5 milyon kadar ağustos böceği ortaya çıkabilir ve Güneybatı Virginia'da yaşayan insanlar, Kuzey Carolina ve Batı Virginia'nın bazı bölümleri bu benzersiz olaya şahit olabilir.

EN UZUN ÖMÜRLÜ BÖCEKLER OLARAK BİLİNİYOR

CNN'de yer alan habere göre; periyodik bir yaşamı olan ağustos böcekleri, özellikle de "Magicicada septendecim", bütün böcekler arasında en uzun ömürlü olanları olarak biliniyor.

ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor

13 VEYA 17 YIL SONRA YERYÜZÜNE ÇIKIYORLAR

Böceklerin, yaşamları toprak altında başlıyor, kurtçuk halindeyken ağaç köklerinin özsuyunu emerek besleniyorlar. Bu şekilde 13 veya 17 yıl geçirdikten sonra yetişkin ağustos böcekleri yeryüzüne çıkıyor.

Büyük sürüler halinde ortalığı kapladıktan sonra birkaç hafta içinde çiftleşip yumurta bırakıyorlar. Ardından da ölüyorlar Periyodik ağustos böceklerinin neden sadece 13 veya 17 yılda bir ortaya çıktığı bilim dünyasında gizemini koruyor.

YAPTIKLARI GÜRÜLTÜ KATLANILMAZ OLABİLİR

Ağustos böcekleri insanlar için zararsız, ancak milyonlarcasının birlikte yaptığı gürültü bölgede yaşayan sakinler için zaman zaman katlanılmaz olabilir. Virgina Tech Üniversitesi Entomoloji Bölümi'nde araştırmacı olan Eric Day, "Aynı anda çok sayıda ağustos böceği mahallelerde ve çiftliklerde önemli bir gürültü sorunu yaratabilir. Umarım, bu olayın ne kadar seyrek ve muhteşem olduğu düşüncesi, bölge insanlarının duyduğu rahatsızlığın önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.

ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor

BAZI BİTKİ TÜRLERİ İÇİN TEHLİKE

Bununla birlikte, dişilerin yumurta bırakma alışkanlıkları nedeniyle ağustos böceklerinin orkide, üzüm ve ağaçlar için tehlike yaratabileceği belirtildi. Virginia Tech Entomoloji Bölümü'nde profesör olan Doug Pfeiffer, "Böcekler, Ağustos aylarında ezici sayılarda ortaya çıkabilir ve tahmin edilen faaliyet alanlarındaki yetiştiriciler dikkatli olmalıdır" uyarısını yaptı.

ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor
Amerika Birleşik Devletleri, Batı Virginia, Virginia, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 07:18 

Son Dakika Dünya ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor - Son Dakika Dünya

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